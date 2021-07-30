АФИНЫ, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство Кипра вводит новые ограничения из-за роста числа инфицированных коронавирусом — усиливает контроль за наличием "карты безопасности" SafePass и требует от туристов проходить тест на COVID-19 через неделю пребывания на острове, сообщил министр здравоохранения Михалис Хадзипантелас. Генконсульство призвало россиян в Турции быть готовыми к эвакуации

Меры будут действовать до 31 августа. Ранее 16 июля были введены новые ограничения в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, в частности, было решено пускать в общественный транспорт, магазины, клубы и кафе только людей с SafePass, карта требовалась практически всюду.

На Кипре ежедневно выявляется порядка 800 инфицированных коронавирусом.

"К сожалению, цифры неумолимы: более 400 наших сограждан умерли от COVID-19. Сегодня более 80 наших сограждан в тяжелом состоянии проходят лечение в государственных больницах. Более 40 наших сограждан находятся в отделении интенсивной терапии. Цифры рекордны и беспрецедентно высокие для нашей маленькой родины", — сказал Хадзипантелас по итогам заседания совета министров. Его заявление публикует правительственное бюро печати и информации.

По его словам, общество обязывает правительство "остановить скачок смертельного вируса".

"Мы должны преодолеть два очень высоких препятствия, угрожающих общественному здравоохранению. Первое — остановить мутацию "дельта", а второе — нежелание некоторых наших сограждан пройти вакцинацию", — заявил министр, по словам которого, речь здесь идет не о политических взглядах, а о результатах исследований мирового научного сообщества.

"Единственный способ остановить появление новых агрессивных штаммов — это сделать вакцинацию", — заявил он.

Хадзипантелас призвал молодежь сделать прививки, "чтобы защитить бабушек и дедушек, родителей, самих себя и общество в целом".

"Совет министров изучил все данные, обработал предложения экспертов и решил принять дополнительные меры. Мы решили ужесточить некоторые меры, чтобы ограничить смертельный вирус до того, как у системы здравоохранения будут проблемы", — сказал он.

Хадзипантелас сообщил, что карта SafePass теперь потребуется во всех помещениях и на открытом воздухе, где одновременно собирается более 10 человек, включая рабочие помещения компания. До этого действовало ограничение в 20 человек.

На Кипре с 10 мая был введен так называемый пропуск SafePass, подтверждающий, что его владелец не является носителем коронавируса. Это может быть отрицательный тест (ПЦР или экспресс), справка о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Обязательно предъявлять SafePass для всех лиц в возрасте от 12 лет, включая пациентов, посетителей и персонал, для приема в больницы как государственные, так и частные, сообщил министр.

Обязательно предъявление свидетельства о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 в течение последних 180 дней или отрицательного результата 72-часового теста ПЦР для всех лиц от 12 лет и старше, включая персонал и посетителей, для входа в дом престарелых и другие закрытые структуры. Туризм в России в первом полугодии восстановился на 95%

"Непостоянные жители, въезжающие в республику, должны пройти ПЦР или экспресс-тест на антигены с седьмого дня после прибытия. Исключаются владельцы свидетельства о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 в течение последних 180 дней", — говорится в решениях совета министров.

Церковные праздники разрешено отмечать только на прилегающих к культовым сооружениям территориях при условии наличия SafePass у всех участников, включая сотрудников.

Министр здравоохранения объявил о начале вакцинации детей с 12 лет.

"Вакцинация для людей в возрасте от 12 лет и старше начинается в понедельник, 2 августа 2021 года, вакцинами на основе технологии мРНК (Pfizer/BioNTech и Moderna) в соответствии с рекомендацией Кипрского педиатрического общества и Научно-консультативного комитета по коронавирусу. Вакцинация будет добровольной и с необходимого согласия родителей или законных опекунов. Уже сегодня в нескольких странах Европейского союза, таких как Франция, Германия, Италия, Литва и Греция, вакцинируют детей в возрасте 12-15 лет, чтобы добиться большей защиты населения", — сказал министр.

Он сообщил также, что будет проводиться бесплатный экспресс-тест на антигены граждан, имеющих сертификат выздоровления от COVID-19 в течение последних 180 дней.