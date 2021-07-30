МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Национальная комиссия Люксембурга по защите данных (CNPD) наложила штраф на американского онлайн-ритейлера Amazon за нарушения в области защиты данных в размере 746 миллионов евро, сообщила компания в документе на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Акции Amazon дешевеют более чем на 6%

"Национальная комиссия Люксембурга по защите данных (CNPD) 16 июля 2021 года вынесла решение против Amazon Europe Core, утверждая, что обработка персональных данных Amazon не соответствует общим правилам ЕС по защите данных. Решение налагает штраф в размере 746 миллионов евро и соответствующие изменения в практике", — говорится в сообщении.

Компания Amazon отметила при этом, что считает решение CNPD безосновательным и она намерена защищаться по этому вопросу.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.