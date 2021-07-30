МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере 18,296 миллиарда рублей, или 17,71 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2021 года

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2021 отчетного года в денежной форме в размере 17 рублей 71 копейка на одну обыкновенную акцию общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая) в общей сумме 18 296 827 331 рубль 86 копеек за счет чистой прибыли по результатам полугодия 2021 отчетного года, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет", — говорится в сообщении.

ТМК ранее выплачивала дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию, первого полугодия 2020 года — 3 рубля на акцию и по итогам первого квартала 2019 года — в размере 2,55 рубля. За 2018 год, а также по итогам 2019 года дивиденды не выплачивались. В то же время вице-президент ТМК Владимир Шматович в июне текущего года сообщал журналистам, что менеджмент компании не ожидает дивидендных выплат в ближайшие кварталы после того, как весной была приобретена группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ).

Дивидендная политика ТМК предусматривает выплату не менее 25% годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО, при условии что при определении размера дивиденда будут приняты во внимание финансовые результаты компании, размер нераспределенной прибыли прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из внешних источников, а также иные значимые факторы.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. В 2020 году ТМК сократила реализацию труб на 27%, до 2,811 миллиона тонн.