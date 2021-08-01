МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Пуск грузовых беспилотных перевозок запланирован на первый квартал 2024 года, рассказал телеканалу "Россия 1" первый вице-премьер Андрей Белоусов. ГИБДД составила "черный список" автомобилей

Вице-премьер заявил, что беспилотники будут следовать в общем потоке машин, поскольку выделять специальную полосу для них слишком дорого.

"Человек присутствует в кабине, но вмешивается только в аварийной ситуации", — сказал Белоусов.

В то же время, пока не планируется доставлять на беспилотниках пассажиров, добавил он.

Ранее появление беспилотников на российских дорогах к 2024 году аннонсировал на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня замминистра транспорта Кирилл Богданов. По его словам, сначала такие грузовики пустят по трассе М-11 между Москвой и Петербургом, затем проект распространят и на другие транспортные коридоры.

Участники проекта ожидают снижения стоимости и увеличения скорости перевозки грузов. В числе участников проекта Минтранс называл ассоциацию "Цифровой транспорт и логистика", предприятия КамАЗ, "Национальные телематические системы", "СберАвтоТех", "Деловые линии", а также ретейлера X5 Group.