МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Средняя цена разливного пива в России в жарком июне 2021 года перевалила за 100 рублей: по сравнению с июнем прошлого года литр пенного напитка подорожал на 9%, до 107 рублей, а самым дорогим он был в Москве, рассказали РИА Новости в IT-компании "Эвотор" (обслуживает сеть онлайн-касс). Крупнейший производитель продуктов предупредил о росте цен

"Средняя цена за литр разливного пива в России выросла за год на 9% — с 98 рублей в июне прошлого года до 107 рублей в июне 2021 года", — сообщили в компании.

В исследовании использовались данные чеков 750 тысяч смарт-терминалов "Эвотора" за июнь 2021 и 2020 годов. Анализировались цена за литр и наиболее часто встречающаяся в чеках ("мода" цены).

"Наиболее высокая средняя цена на литр напитка в Москве ― 214 рублей, что обусловлено широкой представленностью в линейке пивных магазинов более дорогих сортов", — сообщают исследователи. Между тем, чаще всего москвичи покупают пиво стоимостью около 160 рублей.

На втором месте среди лидеров по средней стоимости пива — Новосибирская область: там цена составляла около 144 рублей, а наиболее востребованным был уровень около 80 рублей за литр. На третьем месте — Санкт-Петербург, где литр пива в июне продавался в среднем по 134 рубля, а чаще всего встречалась в чеках цена около 80 рублей.

Одной из самых низких цена разливного пива в июне была в Воронежской области — 73 рубля за литр. При этом чаще всего воронежцы покупают пиво за 60 рублей. Также недорогое пиво можно купить в Красноярском крае и Иркутской области: в среднем по 88 и 92 рубля, а чаще всего там покупают пиво примерно по 80 и 70 рублей соответственно.

"Иркутская область — единственный регион, где средний литраж покупки пива составляет 3 литра", — отметили при этом в компании. В целом по России средний литраж разовой покупки составляет 2 литра.

Средняя цена разливного пива в Самарской области, где находится один из старейших пивоваренных заводов России — 131 рубль. "Впрочем, самарцы чаще всего выбирают пиво за 80 рублей", — отмечается в исследовании.

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