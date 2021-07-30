МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Цены на автомобили в России в третьем квартале 2021 года вырастут в среднем на 1-5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры. Эксперт предупредил, как жонглируют ценами в автосалонах

"Рост цен на автомобили в третьем квартале продолжится. Мы прогнозируем рост в пределах 1-3% в зависимости от бренда и модели. Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми с небольшим временным отставанием", — сказал гендиректор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич. При этом с учетом дефицита на рынке новых автомобилей спрос на машины с пробегом растет быстрее, уверены в компании.

В "Авилоне" считают, что цены на новые машины в среднем вырастут на 2-4%. Причина этому — инфляция, колебания курса валюты и смена модельного года в зависимости от марки. "Насколько в среднем вырастут цены на бывшие в употреблении автомобили прогнозировать непросто, однако можно предположить, что во второй половине 2021 года повышение по некоторым моделям может замедлиться, если импортеры переполнят рынок новыми автомобилями", — пояснил директор по маркетингу компании Андрей Каменский.

По мнению дилера "Автоdom", машины с пробегом с небольшим сроком эксплуатации вырастут в цене наиболее серьезно, так как на рынке уже ощущается их существенная нехватка. Что касается совсем возрастных автомобилей, то по ним цена не изменится. Дилеры предсказали рост дефицита новых машин

"В третьем квартале не будет масштабного роста цен на автомобили – в среднем по рынку увеличение будет от 3% до 5%, но при этом будут марки, которые сохранят уровень цен. По некоторым брендам возможен рост до 10%. Всё зависит от стратегии продаж и целей автопроизводители на этот год", — отметил гендиректор компании Андрей Ольховский.

По данным Росстата, в июне рост цен на легковые автомобили иностранных марок не превысил 1,3%.