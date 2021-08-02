МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Самые доступные новостройки Подмосковья, где квадратный метр стоит меньше 50 тысяч рублей, сейчас продаются в Электрогорске и Егорьевске, утверждают опрошенные РИА Недвижимость риелторы. Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга регионов по ипотеке

Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Электрогорска составляет в настоящее время 40,6 тысячи рублей, Егорьевска – 48,1 тысячи, подсчитали эксперты департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.

За ними следуют городской округ Богородский, где "квадрат" стоит 63,3 тысячи рублей, Серпухов (65,8 тысячи) и Шатура (70 тысяч), отметили они.

При этом даже в городах, удаленных от Москвы менее чем на 30 километров, можно приобрести квартиры стоимостью дешевле 100 тысяч рублей за "квадрат", добавила главный аналитик "Миэль" Екатерина Бережнова. Если рассматривать города в удаленности 30-ти и менее километров от МКАД, то можно их объединить в несколько групп по минимальным ценам квадратного метра в новостройках, пояснила она.

По ее данным, в городах Щелково, Ивантеевка, Химки и Лыткарино минимальная стоимость "квадрата" в новостройках составляет 95 тысяч рублей. В Балашихе, Люберцах и Королеве – 115 тысяч рублей, а в Мытищах, Видном, Реутове и Одинцово – 125 тысяч рублей.

"Цены на новостройки в области традиционно зависят не только от удаленности от Москвы, но и от классов представленных там ЖК и общего объема предложения и рынка недвижимости в целом", — рассказали Бережнова.

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