МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips по итогам первого полугодия 2021 года получил чистую прибыль в размере 3,073 миллиарда долларов против убытка в 1,479 миллиарда долларов годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию за полугодие составила 2,31 доллара против убытка в 1,37 доллара годом ранее. Выручка по итогам января-июня составила 20,77 миллиарда долларов, что в 2,3 раза выше показателя годичной давности. Объем добычи углеводородов, за исключением работ в Ливии, увеличился на 34% и составил 1,52 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Чистая прибыль ConocoPhillips во втором квартале 2021 года составила 2,091 миллиарда долларов, увеличившись в 8 раз в годовом выражении. Прибыль на одну обыкновенную акцию составила 1,55 доллара против 0,24 доллара годом ранее. Выручка компании выросла в 2,5 раза — до 10,211 миллиарда долларов.

"Прибыль увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2020 года из-за более высоких цен реализации и больших объемов (добычи – ред.), частично компенсированных отсутствием прибыли во втором квартале прошлого года после завершения продажи активов Западная Австралия и Австралия", — говорится в сообщении.

Объем добычи углеводородов ConocoPhillips, за исключением работы в Ливии, во втором квартале составила 1,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки — в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль Alibaba снизилась в первом квартале

Компания ожидает, что производство в третьем квартале 2021 года составит от 1,48 до 1,52 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что отражает сезонные изменения, запланированные на Аляске и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот прогноз не включает Ливию и предполагает, что ранее объявленные сделки по продаже активов завершатся в третьем квартале 2021 года.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 10,8 тысячи человек.