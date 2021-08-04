МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил сократить до минимума перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта. Об этом сообщает RT. Россияне снова кинулись скупать лекарства

Петров направил обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко. В нем он отмечает, что из-за "повышенной эпидемиологической тревоги" в России многие люди часто прибегают к самолечению. По его мнению, подобное стремление обусловлено "необоснованными страхами граждан перед официальной медициной".

Также, как считает Петров, причина увлечения самолечением — нежелание многих людей тратить время на поход к врачу, так как они уверены, что в состоянии диагностировать заболевание и назначить себе соответствующий курс лечения. И такой легкомысленный подход "таит в себе огромную опасность для здоровья нации", особенно в период пандемии, подчеркнул общественный деятель.

"Учитывая потенциальную опасность практики самолечения, прошу вас оценить идею о сокращении перечня безрецептурного отпуска лекарственных препаратов в аптеках до оптимального минимума — под запрет к свободной продаже должны относиться антибиотики, сильнодействующие обезболивающие средства и иные лекарственные препараты специализированного назначения, способные повредить здоровью человека при неправильном применении", — говорится в письме.

Также Петров просит обратить внимание на проблему пропаганды самолечения в интернете.

"Прошу вас выступить инициатором проведения мероприятий, связанных с выявлением и ликвидацией многочисленных ресурсов в отечественном сегменте интернета (а также социальных сетях), пропагандирующих методы самолечения", — написал он.

Общественник полагает, что такие меры будут способствовать "поднятию медицинской грамотности населения и послужат делу сохранения и укрепления здоровья российской нации".

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