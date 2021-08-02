МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Минздрав России позволил медицинским учреждениям беспрепятственно применять лекарства, приобретенные пациентами или "иными организациями". Об этом говорится в приказе, опубликованном на портале нормативных правовых актов. В Минпромторге оценили долю российских лекарств на отечественном рынке

Изменения вносятся в правила обязательного медицинского страхования. Нововведения позволят пациентам использовать в стационарах препараты, купленные, к примеру, за счет средств федерального бюджета по программе "14 высокозатратных нозологий", региональных бюджетов, а также лекарства, переданные благотворителями.

До настоящего момента медорганизации должны были под угрозой штрафа использовать для лечения стационарных больных лишь препараты, купленные собственными аптеками.

Как прокомментировал "Коммерсанту" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, вопрос легализации применения личных препаратов пациента в стационарах стоял давно и "очень остро". По его словам, такая проблема актуальна, например, для больных с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и "многих других".

Жулев отметил, что возникало противоречие — с одной стороны, в фонде ОМС не хватает средств, с другой — "обрубаются" пути применения лекарств, полученных из альтернативных источников.

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