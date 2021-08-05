МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Согласно проведенному исследованию эффективности российской вакцины "ЭпиВакКорона", антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после вакцинации были найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо. Об этом пишут "Известия". Роспотребнадзор заявил, что пациентов с "дельта"-штаммом сложнее лечить

Для проведения исследования центр обратился к независимой контрактной исследовательской организации — "Клиникал ресерч лаборатории" (КРЛаб). В испытании принимали участие 3 тысячи добровольцев в возрасте от 18 лет. Один доброволец выбыл из испытаний, и в промежуточный отчет вошли 2999 человек. Из них 2253 были привиты "ЭпиВакКороной", 746 получили плацебо.

Разницу между уровнем антител представителей первой и второй групп специалисты признали статистически значимой.

Также вакцинированных с антителами IgG разделили на три подгруппы по количеству антител. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 выявлен у 15,3%, средний уровень антител от 3,5 до 9,99 зафиксировали у 21%, высокий от 10 и более обнаружили у 40,9% добровольцев.

Также специалисты КРЛаб получили данные по антителам IgM, которые вырабатываются во время активного COVID-19. В процессе исследования не было найдено статистически значимых различий между исследуемыми группами. В день повторной прививки IgM не обнаружен у 96,9% добровольцев из основной группы и у 95,3% добровольцев из группы сравнения. Похожие результаты получены и на 42-й день. Это говорит о том, что "ЭпиВакКорона" никого не инфицирует. Это же было подтверждено тестами ПЦР

На основании полученных данных сделаны выводы об эффективности вакцины. Иммунологическая эффективность составляет 79%. Это не эпидемиологическая эффективность, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда говорят про эффективность вакцины, имеют в виду именно ее эпидемиологическую эффективность.

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