МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Явным признаком высокой концентрации нитратов в арбузе является толстая бугристая корка, рассказал в эфире радио Sputnik агроном Владимир Викулов. В России отметили снижение стоимости "борщевого набора"

Нитраты попадают в арбузы вместе с сельскохозяйственными удобрениями. Обычно эти вещества содержатся в самых первых плодах, но порой оказываются и в тех экземплярах, которые выкладываются на прилавки в августе. Высокая концентрация нитратов может привести к отравлению, однако внимательный человек избежит покупки такого плода.

"Арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества. Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу "бумага все стерпит". Тут многое зависит от покупателя", — объяснил эксперт.

По его словам, поверхность арбуза должна быть гладкой. "Сортов с бугристой поверхностью практически нет. Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов", – сказал Викулов.

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