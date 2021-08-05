МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян тратят на своих домашних питомцев до 5 тысяч рублей в месяц, при этом расходы граждан на своих любимцев за последний пандемический год значительно выросли, говорится в исследовании банка "Открытие" и компании "Росгосстрах жизнь", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне стали больше тратить на здоровье домашних животных

"Около 71% россиян тратит на своих домашних любимцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 19% — от 5 до 10 тысяч рублей. Примерно 5% оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 10-20 тысяч рублей, 2% — в 20-30 тысяч рублей", — выяснили эксперты. При этом лишь 1% граждан ежемесячно тратит на своих питомцев 30-50 тысяч рублей, еще 2% — свыше 50 тысяч рублей.

Три четверти респондентов сообщили, что за последний пандемический год их расходы на домашних питомцев выросли. Так, по оценкам 54%, эта статья расходов увеличилась в пределах 15%, а у 21% граждан — в полтора-два раза и даже больше. При этом каждый четвертый респондент не ощутил изменений в расходах на своих домашних животных за последний год.

Один питомец живет у 37% россиян, два – у 24%, три и больше – у 17%. Нет домашних любимцев сейчас лишь у 23%.

Среди тех, у кого есть животные дома, 43% завели их, потому что всегда хотели. Каждый пятый респондент подобрал бездомное животное или взял его из приюта, еще 19% граждан подчинились желанию детей. Около 8% россиян сделали это, чтобы не было одиноко, 4% граждан получили домашнее животное от родственников в наследство.

Чаще всего в домах россиян живут кошки — так ответили 80% владельцев животных. Самый "кошачий" регион России – Северо-Западный федеральный округ (88%), реже других заводят кошек жители Московского региона (72%). При этом почти половина россиян (45%) являются владельцами собак. Больше всего собак у жителей Москвы и Московской области и Северного Кавказа (по 56%), меньше всего — в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (по 36%).

На третьем месте в негласном рейтинге домашних питомцев россиян вслед за кошками и собаками оказались аквариумные рыбки — они есть у 9%. На четвертом месте расположились хомяки — их содержат 8% россиян, пятерку лидеров замыкает попугай — они живут у 6% россиян. Также опрошенные рассказывали, что у них живут еноты, морские свинки, черепахи, улитки, ежи и другие, более экзотические существа.

Банк и страховщик проводили исследование с 29 июля по 3 августа 2021 года среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет по всей стране. Оно проводилось в рамках проекта по изучению изменения потребительского поведения россиян во время пандемии.

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