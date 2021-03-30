МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных — собак и кошек. С соответствующей законодательной инициативой выступило законодательное собрание Челябинской области. Проект закона направлен на рассмотрение в Госдуму. Россияне пока не готовы вакцинировать от коронавируса домашних животных

Поправки предлагается внести в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Предусматривается, что "домашние животные (собаки, кошки) подлежат обязательной регистрации", а их содержание устанавливается "в соответствии с правилами, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти".

Авторы поправок отмечают необходимость дополнить федеральный закон положениями, направленными на "усиление защиты животных от безответственного обращения, совершенствование механизма защиты прав граждан при обращении с животными, а также снижение количества безнадзорных животных из числа домашних животных".

По их мнению, одним из основных источников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами, и обязательная регистрация и учет позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также "будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами".

Кроме того, сейчас по закону животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности после лечения, стерилизации и вакцинации, подлежат возврату на прежние места обитания. Однако, учитывая их потенциальную опасность, в целях минимизации контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медорганизаций предлагается запретить возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых их поймали.

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