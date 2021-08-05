МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Арбузы в РФ благодаря жаркой погоде и совсем небольшому количеству дождей в 2021 году созрели раньше обычного, но розничные цены в июле, несмотря на высокую урожайность, все равно заметно выше прошлогодних, а снижение их традиционно начнется в августе, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. Агроном дал совет, как избежать покупки арбуза с нитратами

"В этом году мы даже Краснодар опередили (по срокам — ред.). С мая плюс 30 градусов, ночи теплые, дождей немного — арбузная погода. Цена проседает – в прошлом году она была 15-20 рублей с поля, а урожайность — всего 20 тонн с гектара, поэтому в этом году арбузы посадили и таксист, и баянист, и тракторист. Сейчас урожайность — 60 тонн, а цена (от производителя — ред.) на хороший арбуз — упала до 5-7 рублей (за 1 килограмм — ред.)", — сказал фермер из Соль-Илецка (Оренбургская область) Петр Есипчугов.

Между тем, в июле арбузы в рыночной рознице еще дорожали: средняя цена за килограмм в годовом выражении выросла на 4%, до 48 рублей, согласно данным компании "Эвотор" на основании чеков 750 тысяч смарт-терминалов по всей стране. Самые дорогие — в Якутии, где средняя цена в июле составляла 121 рубль, а также в Хабаровском крае и Москве, по 83 рубля и 79 рублей за килограмм.

Самые низкие средние розничные цены зафиксированы в ключевых арбузных регионах — Оренбургской области (29 рублей) и Астраханской области (27 рублей за килограмм). В Санкт-Петербурге и Иркутской области арбузы продавались по 58 рублей за килограмм, в Красноярском крае и Архангельской области — 51 рубль.

Арбузы в Нижегородской области в июле стоили в среднем 44 рубля, в Татарстане — 43 рубля, в Самарской области и соседнем Башкортостане — 39 рублей, в Краснодарском крае — 35 рублей, в Ростовской области и Ставропольском крае — 32 рубля.

Предложение арбузов и дынь сегодня активно увеличивается, отпускные цены в опте — продолжают снижение, и в ближайшее время такая динамика сохранится, сообщил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. По данным ассоциации, отгрузки арбузов сейчас осуществляются по оптовой цене 8-15 рублей за килограмм, сделки по продаже дынь — в пределах 17-35 рублей за килограмм.

"Дыни и арбузы в августе обычно самые дешевые, но уровень снижения цен (розничных — ред.) очень разный. Во-первых, верхняя граница стоимости может быть очень разной в разных сезонах, разные периоды времени и в разных магазинах", — заметила директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий.

"Во-вторых, уровень цен в августе также существенно меняется. Например, в этом году о каких-то конкретных показателях говорить пока рано, цены еще меняются, но уже очевидно, что они существенно выше прошлогодних", — добавила она.

ИТОГИ АРБУЗНОГО ГОДА

"Урожай 2021 года имеет шансы как минимум не уступить показателю 2020 года. Характерной для бахчеводства чертой является высокая доля фермерства в производстве — около трети. С учётом общего развития фермерского движения можно предположить, что в среднесрочной перспективе его роль в бахчеводстве будет все более заметной", — сообщили в пресс-службе РСХБ. Россиян научили проверять овощи и фрукты на содержание химии

"Текущий урожай все называют хорошим", — соглашается директор Ягодного союза, замечая при этом, что в целом площади выращивания бахчевых в России сокращаются уже 5 лет подряд — из-за высоких расходов и низкой цены реализации. Она не исключила также, что в текущем году был всплеск по площадям насаждений, "увидим точные цифры зимой, когда статистику обработают".

Согласно данным Росстата, урожай бахчевых у сельхозпроизводителей и фермеров РФ в 2020 году был 579 тысяч тонн против 888 тысяч тонн в 2016 году, а площади — сократились до 44 тысяч гектаров; между тем, в 2016 году они составляли 93 тысячи гектаров, а в 2015 году — 106 тысяч гектаров. "Урожай был максимальным в 2016 году, но площади уже тогда начали сокращаться", — заметила Козий.

В прошлом году цены на арбузы были высокими, поэтому площади под ними заметно выросли, и налицо заметный переизбыток продукции: опытные бахчеводы посадили меньше, чтобы не попасть в риски низкой доходности, говорит Есипчугов. "В следующем году вылетят те, кто захотел большого рубля, потому что нет ни техники, ни сбыта. Но бахчеводы, которые из года в год сажали, они и будут сажать", — считает он.

Собеседник агентства также отметил, что фермеры снова столкнулись с недостатком рабочих рук — как при посадке, так и при уборке; кроме того, арбуз быстро портится, поэтому целесообразна его переработка — в соки, цукаты, глубокую заморозку, биогаз и так далее, а таких мощностей крайне не хватает.

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