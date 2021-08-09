МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основатель Microsoft Билл Гейтс после официального развода с женой уступил четвертую строчку в списке богатейших людей мира, сообщает Forbes. Экс-жена Гейтса после развода стала одной из богатейших женщин в мире

По данным издания, состояние Гейтса на данный момент оценивается в 129,6 миллиарда долларов. Таким образом, он уступил четвертую позицию в списке основателю Facebook Марку Цукербергу, богатство которого оценивается в 130,3 миллиарда.

В мае Билл и Мелинда Гейтс объявили о решении расторгнуть брак, а ранее в августе СМИ сообщили о том, что они согласились подписать "договор о расторжении брака". Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий, прошлый "рекорд" был установлен бывшей женой основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос.

Из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), следует, что компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Билла Гейтса, перевела Мелинде Гейтс акции ряда компаний на общую сумму более чем в 2 миллиардов долларов.

Кроме того, Мелинда Гейтс ранее уже получила акции от Cascade Investment на более чем 3 миллиарда долларов. А по оценке агентства Блумберг, ее состояние увеличилось по крайней мере на 5,7 миллиарда долларов, при этом отмечается, что она могла получить и другие активы.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.