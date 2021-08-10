МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. В России предложили вернуть в обращение тару покупателей — например, бидоны для приобретения молока, пишут "Известия". В Минэкономики рассказли о мерах ЕС, которые приведут к удорожанию сырья

С такой инициативой выступил "Союз потребителей". Он направил обращение в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко.

В организации напомнили, что ранее Минприроды предлагало увеличить норму утилизации упаковки с нынешних 23% до 100% к 2022 году. Компании, которые не справятся с нормативом, уплатят экологический сбор. Союз потребителей предполагает, что эту финансовую нагрузку производители "взыщут с потребителей через цену" — поскольку у изготовителей и импортеров нет мощностей, необходимых для исполнения такой обязанности своими силами.

При этом, как отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ, заводы по переработке, которые функционируют в стране, могут утилизировать лишь несколько процентов создаваемых отходов упаковки.

Исходя из этого, в Союзе потребителей предложили заменить одноразовую тару, где это возможно, например, на тару потребителя, а также на ту упаковку, которую можно вернуть производителю, получив за это деньги. Например, речь о бидонах, которые можно использовать для покупки молока. Свою упаковку можно эксплуатировать для покупки сметаны, творога и другой аналогичной продукции. Это позволит расширить продажи в разлив и на развес, подчеркнул Шелищ.

Также людям можно предложить тару многоразового использования, то есть возвратную, уверен эксперт. К этой категории относятся стеклянные бутылки для молока, сливок, кефира, растительных масел, воды, газировки, кваса и других напитков, которые в перспективе можно сдать производителю, получив деньги.

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