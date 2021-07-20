МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Введение обязательного сбора за утилизацию выпущенных товаров и упаковки в России приведет к незначительному росту цен в магазинах, не более чем на 1,5%, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Власти опровергли риск дефицита товаров из-за платы за утилизацию

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) ранее сообщила РИА Новости, что видит риски дестабилизации розничного рынка в связи с нормами, предложенными в законопроекте об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. В Минприроды предположения о риске дефицита товаров опровергли.

"Если товары и вырастут в цене, то не больше, чем на 1,5%, никак не на 20%. Более того, большинство добросовестных производителей расходы на утилизацию должны были включать в себестоимость продукции еще с 2015 года… К тому же, при ответственном — экологичном, а не маркетинговом — подходе к выбору упаковки — в частности, при использовании в ней вторичных ресурсов — производитель получит льготы, которые также скажутся на итоговой цене. Никакого риска пустых полок нет", — сказал Буцаев, его слова приведены в сообщении РЭО.

Он уточняет, что высокая стоимость утилизации — это миф. Например, для пивной бутылки это 88 копеек, двухлитровой пластиковой бутылки — 14 копеек, банки пива — 4 копейки.

В РЭО отмечают, что сейчас предоставление производителями/импортерами отчетности об утилизации носит заявительный характер. Только 20 тысяч производителей/импортеров предоставляют отчетность, в то время как их общее количество, по некоторым оценкам, достигает около 4 миллионов.