МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V", которая ровно год как зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Туристы увозят из Сан-Марино ампулы из-под "Спутника V" как сувенир

"Вакцина за год подтвердила свое качество и безопасность", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что за это время сняли определенные ограничения для вакцинации онкологических больных, разрешили препарат для беременных, вакцина стала доступна для пожилых людей.

Минздрав России ровно года назад — 11 августа 2020 года — зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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