МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Жители Новосибирской области и Татарстана в этом году стали выигрывать чаще в лотереи, "прибавив" за год 60 и 50 миллионов призовых рублей соответственно, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе государственных лотерей "Столото". Солдаты удачи. Кто на самом деле выигрывает в азартные игры

"Топ-10 регионов по общей сумме выигрышей за первое полугодие 2021 года не поменялся, однако некоторые регионы изменили свои позиции внутри первой десятки: лидером стабильно остается Москва с суммой выигрышей около 4 миллиардов рублей, Новосибирская область переместилась с 10 на 8 позицию с выигрышами на 391,7 миллиона рублей, Татарстан поднялся с 7 на 6 с общей суммой 415 миллионов рублей", — сообщили в компании.

Там пояснили, что основная масса миллионеров 2021 года пришлась на новогодний розыгрыш "Русского лото", когда в один день в стране появился сразу 581 лотерейный миллионер. Общий призовой фонд новогоднего тиража "Русского лото" составил 2,325 миллиарда рублей, а выигрышными стали 11,75 миллиона билетов.

"Лотерейные технологии в России, так же, как и во всем мире, основаны на принципах математической вероятности, поэтому все выигрыши абсолютно случайны, и выигрышную комбинацию не знает никто. По статистике розыгрышей всероссийских государственных лотерей, в среднем выигрывает каждый четвертый билет. При этом вероятность выигрыша зависит от лотереи, тиражного предложения и количества проданных билетов на тираж", — напомнили в "Столото".

Сегодня лотереи под брендом "Столото" распространяются собственной и партнерской розничными сетями во всех 85 субъектах России через более чем 100 тысяч точек продаж, а также на сайте www.stoloto.ru и в мобильном приложении.

В числе партнеров по распространению лотерей – "Почта России", "Ростелеком", "Детский мир", "Пятерочка", "Перекресток", "О`КЕЙ", "Магнит", Spar, "Ароматный мир", "Связной", "Мегафон", "Билайн", МТС, сети АЗС "Лукойл" и "Газпром нефть". Получить выигрыш можно более чем в 45 тысяч торговых точек по всей стране или онлайн, в зависимости от выигранной суммы и способа покупки билета.

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