МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Полет, в который отправились туристы на вертолете Ми-8, стоил около 35-45 тысяч рублей, следует из данных на официальном сайте компании холдинга, которому принадлежит упавшее на Камчатке судно.

В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 туристов, один из них ребенок. 8 человек спасли, остальных ищут.

Компания "Витязь-Аэро", которой принадлежит вертолет, выполняет индивидуальные полеты, пассажирские рейсы, в том числе туристические перевозки. В частности туризмом занимается одна их компаний холдинга — "Витязь-Тревел". На сайте представлено несколько экскурсий, среди которых "Долина Гейзеров", "Вулкан Хангар", "Курильское озеро".

По данным, указанным на сайте, стоимость туров колеблется от 18 до 46 тысяч рублей. Каждая туристическая группа состоит из 18–24 человек, которых на протяжении всего маршрута сопровождает гид-экскурсовод.

МЧС сообщало, что воздушное судно следовало по маршруту посёлок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка.

Под описание маршрута подходит 6-часовой тур "Курильское озеро". Цена на него на сайте компании от 38 до 46 тысяч рублей.