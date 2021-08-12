МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. В России предложили рассмотреть идею внедрения ежегодной практики заморозки цен в период с конца августа до середины сентября на самые популярные "школьные" сорта цветов. Об этом сообщает RT. Минтруд отчитался о начале выплат на детей к школе

С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил обращение на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Петров назвал процесс подготовки ребенка к учебному году затратным для родителей учеников. Особенно, как подчеркнул общественный деятель, для семей, где ходят в школу несколько детей.

По его словам, меры, принимаемые правительством в части поддержки таких семей, безусловно, снижают финансовую нагрузку на родителей, но утверждать, что сборы детей в школу не перегружают семейные бюджеты, еще рано.

Он пояснил, что часто недобросовестные продавцы и поставщики цветов пользуются ажиотажем и взвинчивают цены на цветы в несколько раз перед 1 сентября.

"В данной связи прошу Вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные "школьные" сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения "цветочных магнатов" и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам", — говорится в тексте письма.

По его мнению, такая мера будет "способствовать нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей".

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