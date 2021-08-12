МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Россияне после вынужденного длительного пребывания дома во время прошлогодней удаленки при выходе в офисы в этом году не скупились на приобретение новой одежды и обуви, говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, который имеется в распоряжении РИА Новости. Названа доля россиян, готовых уехать в другой город ради высокой зарплаты

По данным Росстата, по сравнению с 2020 годом в 2021 году россияне тратили на одежду и обувь почти втрое больше.

"По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру с 4 по 8 августа во всех регионах страны (2125 респондентов) среди работающих граждан в возрасте от 18 до 55 лет, 78% опрошенных рассказали, что увеличили расходы на одежду и обувь в 2021 году по причине возвращения в офисы", — говорится в отчете компании.

Там добавляется, что за последнее время 37% респондентов тратили на офисную одежду и обувь более 5 тысяч рублей в месяц, 44% — более 10 тысяч рублей в месяц, 10% — более 20 тысяч рублей.

В то же время 9% опрошенных вообще не покупали ничего нового. А 19% респондентов признались, что им пришлось полностью обновить гардероб из-за долгого карантина и гиподинамии.

Большинство объяснили повышенные траты усталостью от удаленки и желанием какого-то обновления в период нестабильности. При этом 47% опрошенных признались, что продолжают на многом экономить, но выделили средства на новый гардероб.

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