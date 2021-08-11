МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Самую большую зарплату получают россияне, которые выросли в полной семье с двумя и более детьми, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Четверть работодателей готовы уволить "злоупотребителей" больничными

Исследование проводилось с 16 мая по 29 июля. В нем приняли участие 9 тысяч респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 987 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

"Выше заработок у россиян, которые воспитывались в полной семье с двумя и более детьми. Количество тех, кто воспитывался в полной семье с братом или сестрой, растет с уровнем дохода (42% среди опрошенных с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц и 46% среди тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей). Аналогично и с теми, кто воспитывался в полной многодетной семье (20 и 28% соответственно)", — говорится в исследовании.

В свою очередь число россиян, кто рос с одним родителем или опекуном, больше среди респондентов с заработком до 30 тысяч рублей (21% против 14% среди россиян, получающих более 80 тысяч рублей в месяц). Аналогичным образом ситуация обстоит и с единственными детьми в полных семьях (17% и 12% соответственно). При этом уровень образования выше у тех, кто рос в полной семье с братом или сестрой или был единственным ребенком.

Так, чем выше уровень образования опрошенных, тем больше среди них тех, кто в детстве воспитывался в полной семье с двумя детьми (52% среди россиян с высшим образованием и 39% среди имеющих только школьный аттестат), либо был единственным ребенком в полной семье (17% и 10% соответственно).

"Россиян, выросших в полных многодетных семьях или неполных семьях, в свою очередь, значительно больше среди тех, кто закончил средние профессиональные учебные заведения (25% и 21% соответственно) или имеет только школьный аттестат (28% и 23%)", — отмечается в сообщении.

"Нельзя не отметить также изменения института семьи в современной обществе: среди молодежи до 24 лет, с одной стороны, несколько больше тех, кто воспитывался в полной многодетной семье (23%, больше только среди россиян старше 55 лет — 30%), а с другой стороны, максимально число тех, кто воспитывался в неполной семье (27%)", — добавляют авторы исследования.

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