ПОСЕЛОК ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 12 авг — ПРАЙМ. Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) после введения дороги в эксплуатацию к концу 2024 года увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции БАМа. Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю

"Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно", — сказал Шойгу.

Министр отметил, что "на текущий момент потенциал железнодорожного пути исчерпан в связи с его высокой загруженностью".

"К концу 2024 года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что к настоящему времени для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка оперативно возведены современные городки.

"Помимо этого, к строительству привлечена необходимая автомобильная, инженерная и специальная техника. Качественно проведенные подготовительные работы позволили нам своевременно приступить к исполнению решения президента Российской Федерации по увеличению пропускной способности БАМа", — сказал министр.

Он выразил уверенность, что Железнодорожные войска без активного участия которых не обходится ни один сложный проект строительства железных дорог, достойно справятся с поставленными задачами. При этом Шойгу подчеркнул, что у каждого человека его поколения есть определенные ассоциации, связанные со "стройкой века", как называли тогда Байкало-Амурскую магистраль.

"Для меня это в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик. Кто-то ехал сюда "за туманом и за запахом тайги", кого-то больше привлекали высокие заработки. Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось – здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", — сказал Шойгу.

Он также отметил, что к реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды.

"Отдельно хотел бы отметить, что к реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды. Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители", — сказал Шойгу.

По его словам, "здесь, в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск, студенты военных учебных центров проходят стажировку".

"Помимо навыков работы в команде они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны", — отметил министр обороны.

Напомнив, что в 2024 году исполняется 50 лет началу строительства БАМа, он сказал, что уже сейчас необходимо продумать план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, создать оргкомитет.

"Также считаю, что следует проработать вопрос учреждения медали "За развитие БАМа", — сообщил министр обороны.

БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.

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