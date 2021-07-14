МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Фирма Альберта Авдоляна "А-Проперти" выступила с инициативой построить частную железную дорогу и порт, сообщила РБК представитель компании Анастасия Харитонова. К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились пять стран

Проект предусматривает, что частная железная дорога пройдет от Эльгинского месторождения до Охотского моря, ее протяженность составит около пятисот километров.

Предполагаемый объем поставок угля по ней может составлять тридцать миллионов тонн в год, отметил медиахолдинг.





Дорогу и порт для экспорта угля можно будет построить "примерно за пять лет", рассказала Анастасия Харитонова.





Дефицит бюджета США в июне вырос к маю на 32% "Привлечение субсидий и/или иных мер государственной поддержки в рамках данного проекта не предполагается", — добавила Харитонова.





Идея о строительстве железнодорожной ветки была упомянута главой РЖД Олег Белозеров на совещании с президентом Владимиром Путиным, пояснил РБК.





Руководитель РЖД отметил, что "это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана".