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Бизнесмен предложил построить третью ветку БАМа за свой счет
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Фирма Альберта Авдоляна "А-Проперти" выступила с инициативой построить частную железную дорогу и порт, сообщила РБК представитель компании Анастасия Харитонова. Проект... ПРАЙМ, 14.07.2021
альберт авдолян, бам, а-проперти, олег белозеров, ростех, ржд, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Фирма Альберта Авдоляна "А-Проперти" выступила с инициативой построить частную железную дорогу и порт, сообщила РБК представитель компании Анастасия Харитонова.
Проект предусматривает, что частная железная дорога пройдет от Эльгинского месторождения до Охотского моря, ее протяженность составит около пятисот километров.
Предполагаемый объем поставок угля по ней может составлять тридцать миллионов тонн в год, отметил медиахолдинг.
Дорогу и порт для экспорта угля можно будет построить "примерно за пять лет", рассказала Анастасия Харитонова.
Идея о строительстве железнодорожной ветки была упомянута главой РЖД Олег Белозеров на совещании с президентом Владимиром Путиным, пояснил РБК.
Руководитель РЖД отметил, что "это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана".