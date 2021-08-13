МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Россияне в среднем за год недоедают десятки килограммов картофеля, молока и молочной продукции, а также овощей и фруктов, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева на основе данных Росстата. Россияне бросились закупать продовольствие онлайн

"Потребление ниже нормы, отвечающей требованиям здорового питания, наблюдается по нескольким группам продуктов: самое большое отклонение наблюдается по молоку и молочным продуктам (более чем на 53 килограмма в год). Соответственно, в месяц россияне недоедают молочных продуктов около 4,5 килограмма или 150 граммов каждый день", — сообщила Казанцева.

По данным Росстата, в среднем россияне потребляют 271,6 килограмма молока и молочных продуктов в пересчете на молоко (при норме Минздрава — 325 килограммов).

На втором месте по разнице между рекомендуемыми нормами и фактическим потреблением, по словам эксперта, овощи и бахчевые: разница составляет более 36 килограммов. Это говорит о том, что в месяц россияне не добирают до нормы овощей и бахчевых около 3 килограммов (или около 100 граммов в день). Потребление овощей и бахчевых в среднем на россиянина в год оценивается в 104 килограмма (норма — 140 килограммов).

"На третьем месте по отличию рекомендуемых норм от фактического потребления, как ни странно, "второй хлеб" — картофель: при рекомендуемом потреблении 90 килограммов в год россияне потребляют его 56,5 килограмма, то есть недоедают почти 3 килограмма картошки в месяц или 100 граммов каждый день", — отметила Казанцева.

Также она обратила внимание на то, что существенная разница в потреблении продуктов по сравнению с рекомендациями наблюдается по фруктам и яйцам. В среднем за год россиянин съедает 77,1 килограмма ягод и фруктов, включая сушеные в пересчете на свежие, при норме потребления свежих фруктов и ягод — 100 килограммов.

По ряду продуктов, напротив, наблюдается повышенное потребление по сравнению с нормами, например, по мясу и мясопродуктам.

ЧТО В РАЦИОНЕ У РОССИЯН

Согласно данным Росстата, средний россиянин в 2020 году съел 96 килограммов хлебных продуктов (в том числе хлеб, макаронные изделия, круп и бобовых), что соответствует норме; картошки — 56,5 килограмма (снижение на 2 килограмма по сравнению с 2019 годом), овощей и бахчевых — 104,1 килограмма (как и годом ранее), фруктов и ягод — 77,1 килограмма (рост на 2 килограмма), мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) — 92 килограмма (рост на 1 килограмм), молока и молочных продуктов — 272 килограмма (против 265 килограммов в 2019 году). Потребление рыбы и рыбопродуктов осталось на уровне 2019 года — 22 килограмма (соответствует норме). В среднем россияне съедают 240 яиц в год (235 штук в 2019 году). "Борщевой набор" удешевляют со всех сторон

Среди овощей и бахчевых наибольший удельный вес у помидоров и огурцов (в среднем россияне съедают их 22,9 килограмма в год); свеклы, моркови и других корнеплодов (14,8 килограмма в год), капусты (14,3 килограмма), лука и чеснока (14 килограмм). Что касается ягод и фруктов, то в среднем за год россиянин съедает 45,3 килограмма свежих ягод и фруктов.

На первом месте по объему потребления среди мяса и мясных продуктов — мясо птицы (в среднем россиянин в год съедает 27,7 килограмма), на втором месте — свинина (16,5 килограмма), на третьем — мясные полуфабрикаты и готовые изделия (10,4 килограмма), на четвертом — говядина и телятина (9,3 килограмма).

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