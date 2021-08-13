Доцент РЭУ рассказала, что россияне ежегодно недоедают десятки килограммов овощей и молочки
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Россияне в среднем за год недоедают десятки килограммов картофеля, молока и молочной продукции, а также овощей и фруктов, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева на основе данных Росстата.
"Потребление ниже нормы, отвечающей требованиям здорового питания, наблюдается по нескольким группам продуктов: самое большое отклонение наблюдается по молоку и молочным продуктам (более чем на 53 килограмма в год). Соответственно, в месяц россияне недоедают молочных продуктов около 4,5 килограмма или 150 граммов каждый день", — сообщила Казанцева.
По данным Росстата, в среднем россияне потребляют 271,6 килограмма молока и молочных продуктов в пересчете на молоко (при норме Минздрава — 325 килограммов).
На втором месте по разнице между рекомендуемыми нормами и фактическим потреблением, по словам эксперта, овощи и бахчевые: разница составляет более 36 килограммов. Это говорит о том, что в месяц россияне не добирают до нормы овощей и бахчевых около 3 килограммов (или около 100 граммов в день). Потребление овощей и бахчевых в среднем на россиянина в год оценивается в 104 килограмма (норма — 140 килограммов).
"На третьем месте по отличию рекомендуемых норм от фактического потребления, как ни странно, "второй хлеб" — картофель: при рекомендуемом потреблении 90 килограммов в год россияне потребляют его 56,5 килограмма, то есть недоедают почти 3 килограмма картошки в месяц или 100 граммов каждый день", — отметила Казанцева.
Также она обратила внимание на то, что существенная разница в потреблении продуктов по сравнению с рекомендациями наблюдается по фруктам и яйцам. В среднем за год россиянин съедает 77,1 килограмма ягод и фруктов, включая сушеные в пересчете на свежие, при норме потребления свежих фруктов и ягод — 100 килограммов.
По ряду продуктов, напротив, наблюдается повышенное потребление по сравнению с нормами, например, по мясу и мясопродуктам.
ЧТО В РАЦИОНЕ У РОССИЯН
Согласно данным Росстата, средний россиянин в 2020 году съел 96 килограммов хлебных продуктов (в том числе хлеб, макаронные изделия, круп и бобовых), что соответствует норме; картошки — 56,5 килограмма (снижение на 2 килограмма по сравнению с 2019 годом), овощей и бахчевых — 104,1 килограмма (как и годом ранее), фруктов и ягод — 77,1 килограмма (рост на 2 килограмма), мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) — 92 килограмма (рост на 1 килограмм), молока и молочных продуктов — 272 килограмма (против 265 килограммов в 2019 году). Потребление рыбы и рыбопродуктов осталось на уровне 2019 года — 22 килограмма (соответствует норме). В среднем россияне съедают 240 яиц в год (235 штук в 2019 году).
Среди овощей и бахчевых наибольший удельный вес у помидоров и огурцов (в среднем россияне съедают их 22,9 килограмма в год); свеклы, моркови и других корнеплодов (14,8 килограмма в год), капусты (14,3 килограмма), лука и чеснока (14 килограмм). Что касается ягод и фруктов, то в среднем за год россиянин съедает 45,3 килограмма свежих ягод и фруктов.
На первом месте по объему потребления среди мяса и мясных продуктов — мясо птицы (в среднем россиянин в год съедает 27,7 килограмма), на втором месте — свинина (16,5 килограмма), на третьем — мясные полуфабрикаты и готовые изделия (10,4 килограмма), на четвертом — говядина и телятина (9,3 килограмма).
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