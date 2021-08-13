МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Финансовые результаты "Роснефти" за первое полугодие 2021 года формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и роста суммарных выплат по итогам года, заявил глава компании Игорь Сечин. "Роснефть" отчиталась о чистой прибыли по МСФО в первом полугодии

"Сильные финансовые результаты за первое полугодие 2021 года формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам года", — сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе "Роснефти" по итогам финансовых результатов компании по МСФО за первое полугодие.

Он также отметил, что в июле "Роснефть" досрочно завершила выплату дивидендов за 2020 год на общую сумму 73,5 миллиарда рублей.

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии составила 382 миллиардов рублей против убытка в 113 миллиардов годом ранее, EBITDA выросла более чем в 2 раза, до 1,016 триллиона рублей, свободный денежный поток — в 2,5 раза, до 505 миллиардов рублей.