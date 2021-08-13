МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти", приходящийся на акционеров, по МСФО в прошлом полугодии составила 26,618 миллиарда рублей после убытка в 6,363 миллиарда годом ранее, а капзатраты составили 29,426 миллиарда рублей, снизившись на 5,8% в годовом выражении, следует из отчета компании.

Выручка от реализации (включая прибыль и убытки от совместной деятельности) выросла на 23,2%, до 357,309 миллиарда рублей.