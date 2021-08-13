МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" активно сотрудничает с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в рамках проверки ведомства, компания предоставляет всю необходимую информацию, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. ФАС накажет "Магнит" за препятствование антикартельной проверке

"Сотрудники ФАС проводят внеплановую проверку. Компания активно сотрудничает с представителями ведомства и предоставляет всю необходимую информацию", — сообщили в "Магните".

ФАС ранее в пятницу сообщила, что проводит внеплановые антикартельные проверки крупнейших российских ритейлеров — Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнита" и "Ленты" — на предмет антиконкурентного сговора, следствием которого может являться рост и поддержание цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Ведомство указывало, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, совокупный штраф для ритейлеров может составить до 600 миллиардов рублей.

Проверки ведомства проводятся в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также для недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.