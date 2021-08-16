МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость путевок в Египет из РФ после увеличения числа авиарейсов туда может продемонстрировать снижение на величину до 15%, оценил для РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. АТОР ожидает трехкратного роста турпотока из России в Египет

Россия с 27 августа увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан, сообщили журналистам ранее в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как уточнили в штабе, речь, в частности, идёт об увеличении до 15 рейсов в неделю с пяти на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх; появятся рейсы и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в те же Хургаду и Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

"Увеличение числа рейсов будет способствовать большей конкуренции на направлении и снижению цен на 5-15%, тогда как сейчас туры в Египет стартуют от 70 тысяч рублей на двоих на семь ночей", — сказал Горин.

Прогнозируя же дату возобновления чартерных рейсов из России на курорты Египта, Горин отметил, что прежде всего нужно будет оценить загрузку самолётов после 27 августа.

"Нужно будет сначала посмотреть, как будет востребованы регулярные рейсы. Не надо забывать то, что спрос может быть непредсказуем. Продажи по Турции, например, в сравнении с 2019 годом в этом году ниже. А по Турции никаких ограничений нет: ни по чартерам, ни по регулярным рейсам. Нужно после 27 августа смотреть, соответствует ли спрос предложению", — пояснил он.