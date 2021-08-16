МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Кемеровской области доложить до 20 января следующего года о завершении реконструкции левобережной дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа и начале работ по строительству автомобильной дороги в обход Кемерово, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений. Путин дал поручение по приоритетной газификации ряда городов

Поручения даны по итогам совещания с правительством 7 июля.

"Правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса обеспечить завершение реконструкции левобережной дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа в 2021 году, начало работ по строительству автомобильной дороги в обход Кемерово в 2021 году. Доклад – до 20 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Кемерово является единственным областным центром в Сибирском федеральном округе, который не имеет объездной дороги. Весь транзитный транспорт, двигающийся по федеральной трассе "Сибирь" Новосибирск – Кемерово — Красноярск – Иркутск, проходит практически по центральным улицам города. В настоящее время интенсивность движения достигает более 15 тысяч автомобилей в сутки.

Новая дорога в обход Кемерово будет четырехполосной, ее протяженность составит 47 километров, предусмотрены четыре развязки и мост через реку Томь.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал президенту РФ начать строительство транспортного обхода Кемерово в 2021 году и закончить работы за три года. Как говорил Хуснуллин, стоимость проекта — порядка 43 миллиардов рублей.