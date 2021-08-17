МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Продление в России программы льготной семейной ипотеки не повысит существенно спрос на жилье и не приведет к увеличению строительства, считает главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко. Как россияне научились погашать ипотеку досрочно

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Правительство более чем в два раза увеличило лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей. Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого родился первый ребенок. Кредит применим как для покупки квартиры, так и для строительства частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

"Не может программа емкостью 100-120 тысяч кредитов в год оказать значимое влияние на ипотечный рынок с годовым объемом, стремящимся к 2 миллионам кредитов. Кроме того, не все эти кредиты идут на покупку новостроек, поэтому помощь для строительного рынка и потенциала вывода новых проектов здесь несущественная", — прокомментировал РИА Недвижимость продление программы Гордейко.

Согласно статистике, семейная льготная ипотека пор по объему в семь раз меньше, чем льготная ипотека на новостройки, которая закончится летом следующего года. После изменений условий программы с возможностью взять кредит родителям одного ребенке спрос на нее увеличится, а разрыв сократится до двух раз, спрогнозировал он.