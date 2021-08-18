МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Российский бизнес отмечает рост цен на перевозку продуктов, пишет "Коммерсант". Названы продукты, которые быстрее всего дорожают в небольших магазинах

Так, в ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" фиксируют увеличение стоимости транспортировки на внутренних направлениях на 10–15%, а на международных — от 24% до 160%.

Собеседник издания в одной из крупных пищевых компаний говорит, что в среднем логистика подорожала на 15%, а из-за нехватки свободных грузовиков у перевозчиков появилась возможность диктовать цены. В некоторых случаях они отказываются от контракта в одностороннем порядке.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что в среднем перевозки подорожали на 10–11% год к году, однако динамика сильно зависит от конкретного направления и отличается сезонностью. По его словам, есть определенные проблемы со свободным транспортом, возникшие в том числе из-за ухода людей из этого бизнеса.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отмечает, что по ряду направлений стоимость перевозки выросла минимум на 20–30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях — вдвое, что связано в том числе с нехваткой рефрижераторного транспорта и убылью водителей из стран СНГ на фоне пандемии.

Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов запросил у отраслевых союзов информацию о ситуации с перевозкой продовольствия. В ведомстве говорят, что с Минпромторгом и Минтрансом прорабатывают возможные варианты решения проблемы.

По словам собеседника издания среди производителей, выходом может стать субсидирование транспортировки продовольствия, ослабление нагрузки на автоперевозчиков и принятие мер по снижению цен на топливо.

Читайте также:

Аналитики рассказали, как изменится цена на гречку