МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российским водителям с 29 августа больше не понадобиться проходить техосмотр и получать соответствующий документ, чтобы купить полис ОСАГО, сообщила пресс-служба Банка России.

"Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России", — говорится в сообщении ЦБ.

"Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа", — добавил регулятор. Розничные цены на бензин ускорили рост, сильнее всего дорожает Аи-98

По расчетам ЦБ, такая мера сделает процедуру получения ОСАГО проще, а сам полис — доступнее. Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор "автогражданки", в том числе с возвратом части страховой премии.

В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.