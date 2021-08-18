МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Прототип инновационного автомобиля-робота, у которого отсутствуют руль и педали, представила китайская технологическая компания Baidu на конференции "Baidu World 2021" в среду, сообщает газета China Daily. Автовладельцам объяснили, через сколько лет надо менять машину

"Китайская компания Baidu представила в среду свой первый беспилотный робот-автомобиль пятого уровня автономности без рулевого колеса, а также модернизированную сервисную платформу для обслуживания автономного вождения под названием Luobo Kuaipao", — сообщает издание.

Генеральный директор китайской компании Робин Ли отметил, что будущее автомобильной отрасли за беспилотными автомобилями-роботами с пятым, наивысшим уровнем автономности, который не требует никакого вмешательства со стороны человека, кроме определения пункта назначения.

В представленном автомобиле отсутствуют рулевое колесо и педали, зато имеется большой интеллектуальный дисплей. Автомобиль оснащен функцией распознавания голоса и лиц, а также передовой технологией искусственного интеллекта. В автомобиле установлены двери типа "крылья чайки", а крыша полностью выполнена из стекла.

Китайская компания Baidu является оператором одной из крупнейших в мире поисковых интернет-платформ. Компания основана в 2000 году, число сотрудников составляет около 45 тысяч человек. Ранее в этом году Baidu запустила первый в Китае сервис роботакси. В ближайшие два года компания намерена запустить службу роботакси в 30 китайских городах, размер беспилотного таксопарка достигнет 3000 авто в 2023-м году.