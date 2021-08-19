МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. В России может появиться арендное жилье для малоимущих семей, пишут "Известия". Хуснуллин оценил объем новых кредитов по льготной семейной ипотеке

Предполагается, что такие квартиры будут сдавать нуждающимся по субсидируемой ставке. Пилотный проект предложено запустить в Москве — соответствующую инициативу мэру Сергею Собянину направила член Общественной палаты России, гендиректор АНО "Центр поддержки прав москвичей" Светлана Разворотнева.

Она отмечает, что сегодня основной инструмент помощи гражданам в решении жилищного вопроса — ипотека. Однако делать ставку исключительно на кредиты неверно — даже в столице далеко не все могут приобрести жилье, так же как и в других мегаполисах мира.

По ее словам, создание семьи и рождение детей невозможно без доступного жилья, в то время как, несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, стоимость московского квадратного метра продолжает расти.

"От 35% до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой", — пишет Разворотнева.

Она пояснила, что сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах по субсидированной ставке целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете. По ее мнению, после запуска пилотного проекта в столице эту практику можно распространить на другие регионы страны.

По данным официального сайта мэра столицы, сейчас почти 12 тысяч семей состоят на учете как нуждающиеся в жилье.

В настоящее время в России созданием арендных домов занимается "Дом.РФ". В портфеле госкомпании 13 проектов в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях. Большинство находится в столице. Квартиры с мебелью сдаются по рыночным ценам.

По данным "Авито Недвижимость", средняя ставка аренды в Москве сейчас составляет 45 тысяч рублей в месяц, а квартиры от "Дом.РФ" сдаются по ставкам от 43,4 тысячи рублей. В Воронеже запущен первый объект компании, где льготникам предоставляется государственное субсидирование в размере 80% от месячной стоимости. Как сказала Разворотнева, аналогичный механизм можно применить в арендных домах для малоимущих семей.

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