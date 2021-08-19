Член Общественной палаты России Разворотнева предложила построить экономные арендные дома
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. В России может появиться арендное жилье для малоимущих семей, пишут "Известия".
Предполагается, что такие квартиры будут сдавать нуждающимся по субсидируемой ставке. Пилотный проект предложено запустить в Москве — соответствующую инициативу мэру Сергею Собянину направила член Общественной палаты России, гендиректор АНО "Центр поддержки прав москвичей" Светлана Разворотнева.
Она отмечает, что сегодня основной инструмент помощи гражданам в решении жилищного вопроса — ипотека. Однако делать ставку исключительно на кредиты неверно — даже в столице далеко не все могут приобрести жилье, так же как и в других мегаполисах мира.
По ее словам, создание семьи и рождение детей невозможно без доступного жилья, в то время как, несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, стоимость московского квадратного метра продолжает расти.
"От 35% до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой", — пишет Разворотнева.
Она пояснила, что сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах по субсидированной ставке целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете. По ее мнению, после запуска пилотного проекта в столице эту практику можно распространить на другие регионы страны.
По данным официального сайта мэра столицы, сейчас почти 12 тысяч семей состоят на учете как нуждающиеся в жилье.
В настоящее время в России созданием арендных домов занимается "Дом.РФ". В портфеле госкомпании 13 проектов в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях. Большинство находится в столице. Квартиры с мебелью сдаются по рыночным ценам.
По данным "Авито Недвижимость", средняя ставка аренды в Москве сейчас составляет 45 тысяч рублей в месяц, а квартиры от "Дом.РФ" сдаются по ставкам от 43,4 тысячи рублей. В Воронеже запущен первый объект компании, где льготникам предоставляется государственное субсидирование в размере 80% от месячной стоимости. Как сказала Разворотнева, аналогичный механизм можно применить в арендных домах для малоимущих семей.
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