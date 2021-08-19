МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мошенники придумали, как заработать на ипотечном буме: они создают поддельные сайты, с помощью которых предлагают россиянам оформить документы для операций с недвижимостью, а потом с их помощью воруют деньги с банковских карт, рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE (дочерняя структура "Сбера") Евгений Волошин. Граждан предупредили, какие бумаги опасно выбрасывать в мусор

"Схема устроена крайне просто: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес нужного участка, далее происходит "поиск запрашиваемого объекта в нужной базе", затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелек, а выписки должны прийти жертве на почту", — описал схему такого обмана эксперт.

Сотрудники BI.ZONE обнаружили 234 мошеннических сайта, мимикрирующих под органы государственной власти, на которых мошенники предлагают получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта. По данным компании, стоимость услуг варьируется от 125 рублей до 14 тысяч, в зависимости от объема запрашиваемых данных, а дизайн сайтов выполнен в стилистике портала государственных услуг.

"Согласно нашим данным, регистрация подобных сайтов началась еще в 2020 году: в октябре зарегистрировали 65 доменов, еще 50 появились в ноябре, а с мая по июль 2021 года мы обнаружили 34 ресурса. Такая динамика обусловлена тем, что многие сайты блокируются и злоумышленники вынуждены их восстанавливать для обеспечения нужного количества трафика", — отметил Волошин.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт призвал следить за названием государственного органа в адресной строке: при открытии ссылки необходимо проверять наличие префикса HTTPS, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности. Также нужно обращать внимание на наличие орфографических ошибок на сайте — это тоже может быть признаком фишинга. Также необходимо с осторожностью переходить по ссылкам из контекстной рекламы — нередко злоумышленники покупают места в верхних строчках поисковой выдачи.

Читайте также:

Раскрыта новая схема аферистов по обману бизнесменов