МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку обуви за год вырос почти втрое – до 4,5 тысячи рублей, подсчитал для РИА Новости оператор фискальных данных СБИС. Росстат: у 2,5% семей траты на еду превышают 70% остальных расходов

В рамках исследования были изучены обезличенные данные средних чеков операций по оплате вышеуказанных категорий товаров за период первого полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года. Всего через этого оператора отправляют чеки более 270 тысяч организаций.

"Дороже всего россиянам стала обходиться обувь…. Теперь средний чек на пару кроссовок или сапог составляет 4,5 тысячи рублей, что на 192% больше, чем в прошлом году", — подсчитали авторы исследования.

Кроме того, по их данным, выросли также траты на одежду. Так, в первом полугодии 2020 года россияне тратили на нее около 2,3 тысячи рублей, а в 2021 году эта цифра выросла до 2,6 тысячи.

Расходы на продукты питания возросли в среднем на 2,5%. Средний чек за первое полугодие 2020 года в Москве – 460 рублей, в 2021 году – 470 рублей. Однако в регионах расходы на продукты выросли намного значительнее, обращают внимание эксперты.

Стремительный рост цен на стройматериалы также прослеживается по среднему чеку жителей России. Еще в первом полугодии 2020 года этот показатель редко превышал 3 тысячи рублей (средний чек – 2 724 рубля), теперь цифра перевалила за 3,3 тысячи, что на 22% больше.

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