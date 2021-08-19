МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Архитектурный облик новых проектов в Москве будут согласовывать дважды, рассказал в интервью РИА Новости заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. В Москве будут отдавать под застройку заброшенные участки около промзон

"Вопрос внешнего облика новых инвестиционных проектов подробно обсуждался на последней встрече Клуба инвесторов Москвы. Напомню, в столице невозможно получить разрешение на строительство, если нет согласованного архитектурного градостроительного решения (АГР). Сейчас в городе вводится порядок двухэтапного согласования АГР – предварительного и финального", — сообщил он.

Как пояснил Ефимов, власти Москвы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда на согласование "приносят красивые картинки", а затем итоговый внешний вид зданий на порядок упрощается.

"Поэтому договорились о том, что архитектурные решения будем обсуждать в два этапа. Мы понимаем, что маржинальность и доходность проектов в сфере строительства в Москве высокая, и она позволяет реализовывать красивые и знаковые проекты, которые не стыдно показать", — сказал он.

Полностью интервью с Владимиром Ефимовым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.

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