МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Таганский район в Москве, а также районы Преображенское, Соколиная Гора и Пресненский показали в 2021 году отрицательную динамику по ценам на новостройки, тогда как в Филевском Парке, Обручевском и Головинском районах упала стоимость вторичного жилья, рассказала РИА Недвижимость главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. Россиян предупредили, какой подвох таит в себе кассовый чек

"На первичном рынке наиболее выделяется Таганский район, в котором средняя стоимость квадратного метра снизилась на 14% за счет изменения структуры предложения. В начале года средняя стоимость "квадрата" достигала 329,4 тысячи рублей за счет проектов Loft FM и Hampton. Сейчас в продаже в данной локации — проект Nice Loft. Таким образом, на первичном рынке недвижимости стоимость "квадрата" во многом определяет именно структура рынка, помимо реального пересмотра прайса самими застройщиками", – подчеркнула аналитик.

По ее словам, в Преображенском районе новостройки в январе-июле подешевели в свою очередь на 3% (до 304,5 тысячи рублей за "квадрат"), а в Пресненском районе и на Соколиной горе – на 1% (до 319,7 тысячи и 277,8 тысячи рублей соответственно).

Генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко добавил в список "аутсайдеров" по динамике цен на первичное жилье также поселения Рязановское и Кокошкино за пределами МКАД – в них стоимость квадратного метра упала с начала года на 10,8% и 10,6% до 160 тысяч рублей и 165,2 тысячи рублей.

В свою очередь ценник вторичного жилья в 2021 году, по данным ЦИАН, показал снижение в Преображенском (минус 2,8% – до 271 тысячи рублей за квадратный метр), Филевском Парке (минус 2,8% – до 322,6 тысячи), Обручевском (минус 2,7% – до 303,3 тысячи) и Головинском районах (минус 1,3% – до 250,1 тысячи).

Как пояснила Кирюхина, динамика готового жилья напрямую связана с ситуацией на рынке новостроек. "В районах с небольшими объемом предложения от застройщиков продавцы в сегменте готового жилья не так активно наращивают стоимость", – констатировала она.

Луценко в свою очередь обратил внимание на плохую транспортную ситуацию как фактор "плохого роста цен". Так, по его оценке, практически не изменились цены на "вторичку" в Молжаниновском районе, Южном Тушине, Лианозове, Куркине и Ярославском районе. "В районах "плохо растущей" пятерки сложная ситуация с транспортной доступностью, и улучшения не предвидится, за исключением района Лианозово, где ждут метро. Это могло стать причиной недостаточного роста цен", – предположил он.

В свою очередь лидерами по росту цен на новостройки без учета элитных объектов в Москве в 2021 году стали Беговой район (плюс 74% – до 526,1 тысячи рублей за "квадрат"), Нагатинский район (плюс 49% – до 318,3 тысячи), Бабушкинский район и Ростокино (плюс 47% – до 424,1 тысячи и 247,3 тысячи рублей), сообщила Кирюхина. Названы регионы-лидеры по доступности бензина для населения

"Рост выше среднерыночных значений снова связан с изменением структуры предложения, а не только прямым ростом цен. В среднем же с начала 2021 года стоимость квадратного метра в старых границах Москвы увеличилась на 25%: до 314,2 тысячи рублей против 251,4 тысячи еще в начале этого года", – добавила она.

Первые места на вторичном рынке прибавили в цене не так заметно. Так, в "Мире квартир" зафиксировали рост стоимости готовых квартир на 18,3% в Метрогородке (201,4 тысячи рублей за квадратный метр), на 17,9% в Гольянове (192 тысячи) и на 17,8% в Восточном Дегунине (195,9 тысячи). Аналитики ЦИАН отметили подорожание "вторички" в Крылатском (плюс 11,2% – до 290,6 тысячи), Северном (плюс 10,9% – до 228,5 тысячи) и Измайлове (плюс 10,6% – до 249,2 тысячи). В условиях стремительного роста цен люди ищут что подешевле, и в результате районы, бывшие недавно доступными, тоже дорожают.

"Метрогородок всегда был обособленным в транспортном отношении и раньше стоил недорого в сравнении с другими районами внутри МКАД. И, хотя метро там не планируется и сейчас, несколько лет назад появились станции МЦК, сейчас район пополняется новостройками и становится более привлекательным для жизни. Гольяново, Восточное Дегунино и Бирюлево Восточное в ближайшие годы получат станции метро – за счет этого идет удорожание квадратного метра", – рассказал Луценко. Правительство одобрило проект о периоде выплаты накопительной пенсии

В настоящее время, подчеркнула Кирюхина, в старых границах Москвы практически не осталось недооцененных районов. "Однозначно недооцененным можно назвать Троицкий округ, где в перспективе появятся станции метро, причем это касается не только первичного, но и вторичного рынков. Сегодня территории ТАО практически не застраиваются – в нем доступны примерно 500 квартир от девелоперов при общем объеме предложения новой Москвы в 9,8 тысячи. Еще один альтернативный вариант – рассмотреть локации с перспективой реновации пятиэтажек. С одной стороны, в районе появится немало социальной и коммерческий инфраструктуры, с другой, новое жилье традиционно продается дороже, что позволит наращивать стоимость и другим объектам", – указала она.

В свою очередь Луценко рекомендовал обратить внимание на Рязанский и Бутырский районы. По его словам, там полностью решен вопрос транспортной доступности, а также осваиваются или уже освоены промзоны, которые превращаются в точки притяжения горожан. Кроме того, добавил он, в новостройку для инвестиций можно вложиться в районах Сокол, Сокольники, Текстильщики и Отрадное. "Здесь спрос на новое жилье не покрывается предложением, в этих районах дефицит на первичном рынке особенно острый", – сказал эксперт.

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