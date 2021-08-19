МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Восстановление очного обучения в России в этом году ожидаемо вызвало повышенный спрос у россиян на школьные принадлежности, очень в этой линейке товаров интересует школьная форма — интерес к ней возрос на 96% по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru. Каждый десятый россиянин берет отпуск для подготовки ребенка к школе

"Согласно интернет-запросам россиян, на 96% вырос спрос на школьную одежду и обувь. Интересно, что поисковых запросов на одежду для мальчиков на 9 п.п. больше чем для девочек, 44% и 35% соответственно. Одновременно с возросшим спросом покупатели стараются сэкономить. Так, спрос на покупку недорогой школьной одежды вырос 82% относительно прошлого года", — говорится в отчете по итогам запросов в первые две недели августа.

В целом же, рост на эту категорию товаров стал больше на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, на 125% вырос спрос на школьные рюкзаки, на рюкзаки для дошкольников – на 132%, в среднем на 66% вырос спрос на различные тетради, на 58% на альбомы для рисования, на шариковые ручки на 32%, а вот спрос на ножницы упал на 15%. Из учебного материала чаще всего ищут счеты и глобусы, рост 25% и 29% соответственно.

В среднем на 10% вырос спрос на детскую мебель, больше всего интересуются стульями, столами и кроватями.

Стоит отметить, что в июле россияне проявили повышенный интерес к компьютерной технике. Так, количество пользователей, интересующихся покупкой компьютера, увеличилось в 2 раза. "Такой стремительный рост можно объяснить тем, что родители не исключают возможного возвращения дистанционного формата обучения в грядущем учебном году, поэтому они стремятся обеспечить своих детей наилучшими условиями дома. Покупку компьютера (без которого качественное обучение невозможно) россияне стремились совершить в период летних распродаж", — добавили в компании.

Аналитики Price.ru прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на товары для детей и школьников ближе к сентябрю. Помимо приближающегося учебного года, среди ключевых факторов, стимулирующих спрос на продукцию данного вида, выступает и единоразовая выплата в размере 10 тысячи рублей на каждого школьника.

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