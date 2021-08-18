МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Россияне начали собирать своих детей к школе: каждый четвертый гражданин надеется уложиться в бюджет до 10 тысяч рублей, а половина родителей — до 20 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах жизнь", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Родители 19,4 миллиона детей получили единовременные выплаты к школе

"Около 72% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей: 24% намерены уложиться в 10 тысяч, 48% — в 10-20 тысяч рублей", — выяснили аналитики.

Почти каждый пятый россиянин (18%) планирует потратить на подготовку ребенка к началу учебного года от 20 до 30 тысяч рублей, 7% опрошенных — 30-50 тысяч рублей и лишь 2% респондентов — свыше 50 тысяч рублей.

Большинство россиян (82%) считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Выше всего этот процент в Сибири (91%) и на Дальнем Востоке (88%). Ниже всего в Москве и Московской области (75%). При этом 16% россиян цены на подготовку детей к школе являются справедливыми, 3% опрошенных назвали цены заниженными.

Более половины граждан (58%) заявили о росте цен на подготовку детей к школе по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и высокой инфляции. Наибольший процент отметивших увеличение расходов- в Сибири (70%), наименьший — на Северном Кавказе (44%) и Урале (48%).

Еще у 7% респондентов расходы на подготовку к учебному году уменьшились за год из-за падения доходов. Около 14% опрошенных сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 21% затруднились оценить изменения, поскольку еще не начинали готовить детей к школе.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, почти две трети россиян выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме, поскольку "удаленка" резко ухудшает качество образования — так думает 64% россиян. Около трети граждан (32%) выступают за гибридный режим учебного года в зависимости от эпидемической ситуации. Только 3% респондентов считает необходимым перевести обучение детей на полностью удаленный режим из-за пандемии.

Читайте также:

В России предложили заморозить цены на цветы перед первым сентября