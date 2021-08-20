МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Есть несколько способов сэкономить на продуктах — за счет сокращения количества спонтанных, по сути ненужных покупок, рассказала в эфире радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина. Эксперт рассказала, как вернуть товар в магазин без чека

По ее словам, первое, на что следует обратить внимание, это планирование покупок — их список сделает сам процесс более рациональным.

Второе – брать с собой ограниченное количество средств. «Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане сто рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи. Третье – сервисы доставки продуктов можно использовать в качестве средства экономии, потому что они также не позволяют купить лишнего, зацепившись взглядом", – отметила Никитина.

Также эксперт советует обращать внимание на скидки и акции, однако они не всегда помогают сберечь деньги.

"Иногда бывают скидочные, акционные товары с действительно большой выгодой, а иногда бывает, что со скидкой дороже, чем без скидки в другом месте. Если есть желание, можно провести исследование: сравнить цены на разные группы товаров в нескольких магазинах, чтобы выявить закономерности, где и что выгоднее покупать", – сказала Никитина.

Считается, что делать покупки в сетевых гипермаркетах выгоднее, чем в "магазинах у дома", однако это не всегда соответствует действительности.

"Зачастую в сетевых, больших магазинах цены ниже, но важно учитывать дополнительные факторы: например, сколько времени тратит человек на то, чтобы доехать и провести там время. Иногда выгода получается меньше, чем стоимость потраченного бензина", – пояснила эксперт.

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