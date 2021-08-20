Оператор фискальных данных СБИС назвал зиму самым затратным сезоном для россиян
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Зимой россияне тратят значительно больше, чем в остальные сезоны: возрастают расходы не только на такие категории ежедневного спроса, как продукты питания, но и, неожиданно, на садовые принадлежности, подсчитал для РИА Новости оператор фискальных данных СБИС.
В рамках исследования были изучены обезличенные данные средних чеков операций за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года. Всего через этого оператора отправляют чеки более 270 тысяч организаций.
"Зима становится самым дорогим периодом за год для жизни. Этот фактор можно связать с чередой праздников. Именно зимой россияне готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей", — подсчитали авторы исследования.
Также, по данным аналитиков, в это время возрастает средний чек и на покупку всего необходимого для садоводства: летом на это тратят не более 1200 рублей в месяц, зимой эта сумма возрастает до 1500 рублей.
При этом весна и лето – период самых низких средних чеков. В среднем за 2021 год россияне потратили в этот период по 500 рублей за каждый поход в продуктовый, 3000 рублей на косметику и бытовую химию, около 5000 рублей на ювелирную продукцию и 1200 рублей на садоводство. Однако трат на строительство в эти месяцы больше: средний чек весной и летом составляет около 5000 рублей. Осень для россиян чуть более дорогое время года, в этот период средний чек в продуктовых магазинах увеличивается до 600 рублей.
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