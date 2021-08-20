МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Зимой россияне тратят значительно больше, чем в остальные сезоны: возрастают расходы не только на такие категории ежедневного спроса, как продукты питания, но и, неожиданно, на садовые принадлежности, подсчитал для РИА Новости оператор фискальных данных СБИС. Траты россиян на обувь за год выросли почти втрое

В рамках исследования были изучены обезличенные данные средних чеков операций за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года. Всего через этого оператора отправляют чеки более 270 тысяч организаций.

"Зима становится самым дорогим периодом за год для жизни. Этот фактор можно связать с чередой праздников. Именно зимой россияне готовы потратить до 9 тысяч рублей на ювелирную продукцию, а средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей", — подсчитали авторы исследования.

Также, по данным аналитиков, в это время возрастает средний чек и на покупку всего необходимого для садоводства: летом на это тратят не более 1200 рублей в месяц, зимой эта сумма возрастает до 1500 рублей.

При этом весна и лето – период самых низких средних чеков. В среднем за 2021 год россияне потратили в этот период по 500 рублей за каждый поход в продуктовый, 3000 рублей на косметику и бытовую химию, около 5000 рублей на ювелирную продукцию и 1200 рублей на садоводство. Однако трат на строительство в эти месяцы больше: средний чек весной и летом составляет около 5000 рублей. Осень для россиян чуть более дорогое время года, в этот период средний чек в продуктовых магазинах увеличивается до 600 рублей.

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