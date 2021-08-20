МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Этим летом российские мужчины стали уделять больше внимания уходу за собой, особенно их интересуют маникюр и завивка волос, выяснили эксперты сервиса по сравнению цен Price.ru и поделились с РИА Новости. В России вырос спрос на СПА-процедуры и татуировки

По наблюдениям сервиса, летом этого года россияне в целом стали более тщательно заниматься своей внешностью. По сравнению с "ковидным" прошлым годом вырос спрос на бьюти-процедуры практически всех категорий, выяснили аналитики Price.ru, сравнив соответствующие показатели спроса в прошедшие летние месяцы с аналогичным периодом прошлого года.

"Интересно, что уходом за внешностью активно увлеклись мужчины. Немалый прирост спроса показывают такие услуги, как мужской маникюр (+148%) и педикюр (+65%), мужское окрашивание волос (+36%), мужская завивка (+420%), и даже мужская эпиляция (+27%). Вырос спрос на мужские триммеры (+62%) и электробритвы (+40%)", — подсчитали аналитики.

Если говорить об интересе к процедурам, на 20% вырос спрос россиян и россиянок на прически, на 30% — на окрашивание волос, при этом огромный рост показывает скрытое окрашивание (+1024%). Популярными среди россиян также стали брейды (+59%) и афрохвосты (+407%). В связи с частичным снятием коронавирусных ограничений и возможностью во многих школах организовать выпускные вечера спрос на прически на выпускной подскочил на 305%.

Примечательно, что аналитики Price.ru отметили смещение трендов ухода за ногтями в сторону осознанности и пользы. Маникюр с покрытием гель-лаком и наращивание ногтей теряют популярность, а японский и пилочный, наоборот, набирают, как и оздоравливающие процедуры (например, удаление стержневых мозолей и восстановление ногтей). Кроме того, девушки стали реже делать маникюр со стразами, надписями и аэрографией.

Больше внимания россияне стали уделять и ментальному здоровью, которое они поправляют с помощью различных расслабляющих спа-процедур и массажей. Так, спрос на расслабляющий массаж вырос на 53%, а на популярный сегодня флоатинг – на 121%.

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