МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. В августе в России заметно выросли цены на похоронную атрибутику, пишет "Коммерсант". В России резко подорожала перевозка продуктов

Производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30–60%, рассказал глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов. Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, то с августа — уже 9,2 тысячи. Более дорогие образцы подорожали с 15 тысяч рублей до 20–25 тысяч. По его словам, столь заметное повышение происходит впервые за десять лет.

Представитель одной из похоронных организаций Подмосковья рассказал, что подорожали и другие атрибуты, включая металлические оградки, кресты и памятники, что логичным образом приведет к повышению цен для конечных потребителей.

В ГБУ "Ритуал", которое управляет московскими кладбищами, сообщили, что тоже получали от ряда производителей письма об увеличении цен на часть поставляемой продукции в среднем на 15%.

"Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40–45 тысяч рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 тысяч рублей", — отметил Болтунов. Деревянные кресты выросли в цене на 10–20% — такие изделия производят в полевых условиях нелицензированные специалисты.

Представитель подмосковной компании "Фаворит", производящей гробы, кресты и другую ритуальную продукцию, подтвердил, что компания увеличила стоимость на гробы на 30%, и "это не последнее повышение". Отмечается, что из-за предстоящего запрета на экспорт необработанной древесины ее стоимость выросла вдвое.

Эксперты не ожидают снижения цен в ближайшее время. В этой ситуации, как они отмечают, россиянам придется выбирать более дешевые варианты из картонного материала или ЛДСП.

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