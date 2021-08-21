МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. В сентябре, как и в августе, ожидается снижение продовольственной инфляции, рассказали "Известиям" эксперты. Минэкономики сообщило об ускорении инфляции в России

Как отметили ранее в Центробанке, снижение темпов подорожания продуктов стало возможным благодаря увеличению урожая отечественных грунтовых овощей, объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В некоторых регионах нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и куриное мясо.

Аналитик ФГ "Финнам" Артемий Шамшуков отмечает, что дальнейший мониторинг цен ФАС вкупе с увеличением импорта сельхозпродукции должны сдержать подорожание на краткосрочном горизонте. "Добавляет уверенности и поступающий новый урожай на полки магазинов, что всегда приводит к снижению цен на продукты питания на какое-то время", — сказал эксперт.

"Ожидается, что некоторое снижение продовольственной инфляции продолжится и в следующем месяце", — добавил он. По его мнению, важен и тот факт, что "долгосрочное вмешательство государства в ценообразование неизбежно пошатнет рыночное равновесие и может ударить по бизнесу ритейлеров, что понимают и инвесторы". Росстат третий раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в России

В свою очередь, эксперт Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игорь Сафонов прогнозирует, что, учитывая сложившуюся ситуацию, инфляция по состоянию на конец года превысит 6%, а ее значительного замедления можно ожидать лишь начиная со второго квартала следующего года. По его мнению, в ближайшие месяцы инфляция будет снижаться в большей степени за счет статистического эффекта базы, чем за счет замедления месячной динамики.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что инфляция замедлится раньше — уже в этом году.

"Не только цены на товары, как продовольственные, так и непродовольственные, влияют на инфляцию, но и цены на услуги. По нашим данным, рост цен на услуги замедлился и в ближайшие месяцы также не будет разгоняться. Исходя из этого, урожая и других макрофакторов мы прогнозируем замедление темпов инфляции", — рассказала она.

Эксперт добавила, что снижение продовольственной инфляции в начале осени возможно. "Политика сдерживания цен на продовольственные товары пока действует, а это значит, что ритейлеры — а это все-таки очень крупный бизнес — могут теоретически немного сократить свои прибыли, но это точно никак не отразится на их дальнейшей деятельности", — отметила она.

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