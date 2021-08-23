МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рекрутинговая компания Hays провела исследование и назвала главный навык эффективных сотрудников, пишет "Лента.ру". Bloomberg назвал день окончания строительства "Северного потока-2"

Оказалось, что главный навык — умение общаться. Именно о нем заявили 36% опрошенных из 22 тысяч молодых участников исследования.

Еще 25% назвали главным умение решать проблемы,

21% — инициативность.

17% — умение сотрудничать.

Как прокомментировал глава российского представительства Hays Алексей Штейнгардт, обучение молодых сотрудников ключевым профессиональным навыкам — главная задача, которая стоит перед работодателями.

"По прогнозам аналитиков, количество молодежи к 2030 году увеличится почти на 80 миллионов человек", — пояснил он.

При этом в процессы обучения внесла коррективу пандемия коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничения. Были прерваны или перестроены 86% образовательных программ для учеников и 83% — для стажеров и практикантов.

Hays считает, что нынешние молодые специалисты в возрасте от 15 до 24 лет сильнее подвержены влиянию коронавируса и вызванного им кризиса, нежели их более возрастные коллеги.