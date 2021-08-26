МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Россияне стали тратить меньше средств на поход в кинотеатр, их средний чек за июль оказался даже ниже 2019 года, но вернулся к значениям того года в августе, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, сколько тратят на еду и жилье

Эксперты сравнили продажи в кинотеатрах и выяснили, как развиваются продажи за июль и первую половину августа по всей России. "В июле средний чек покупки был на уровне 497 рублей, что на 4% ниже уровня 2020 года и на 5% ниже уровня 2019 года. В первой половине августа размер средней покупки вырос до 504 рублей за одно посещение кинотеатра, однако этот показатель оказался ниже уровня 2020 года на 2%, и на том же уровне, что в 2019 году", — подсчитали авторы исследования.

Объем продаж в июле был в 15 раз выше (на 1412%) уровня 2020 года, но на 41% ниже, чем в 2019 году. В первой половине августа продажи были выше уровня 2020 года в семь раз (на 650%), но ниже уровня 2019 года на 31%.

Кроме того, изменился топ-3 сопутствующих покупок в кинотеатрах (кроме билетов на киносеанс). Если в прошлом году в июле-августе он выглядел так: карамельный попкорн в стандартной упаковке, начос, негазированная вода или газированный напиток по 0,5 литра, то в этом году на первое место вышла негазированная вода 0,5 литра, и лишь затем – карамельный попкорн в стандартной упаковке, начос или чипсы.

Как отмечают эксперты "Чек Индекса", несмотря на действующие с прошлого года ограничения по заполняемости кинотеатров и требования к точкам общепита на их территории, идет постепенное восстановление интереса россиян к походам в кино. Однако очевидно, что значительная доля зрителей перешла в сегмент онлайн-кинотеатров или выбрала потребление контента как в онлайне, так и в офлайне.

Зрители, в свою очередь, продолжают придерживаться рациональной стратегии потребления, совершая меньше импульсивных покупок, что отражается в том числе на продажах сопутствующих товаров в зонах кинотеатров.

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